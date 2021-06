Un appel à témoins après un grave accident à Poitiers

La police de la Vienne lance un appel à témoins après un grave accident entre une moto et un fourgon rue de la Gibauderie à Poitiers ce mercredi 9 juin. Elle cherche des personnes qui auraient vu l'accident, pour en éclaircir les circonstances exactes

L'accident s'est produit entre une moto et un fourgon rue de la Gibauderie

Un appel à témoins à été lancé par la police, pour déterminer les circonstances d'un grave accident de la route qui s'est produit ce mercredi 9 juin, rue de la Gibauderie à Poitiers, entre une moto et un fourgon. L'accident s'est produit vers 12h10. Le conducteur du fourgon roulait en direction de Mignaloux-Beauvoir, et celui de la moto en direction du centre-ville de Poitiers. Ce dernier a été gravement blessé, il n'est pas en capacité de se souvenir de ce qu'il s'est passé selon ses proches; d'où l'appel à témoins lancé par les policiers pour tenter de savoir plus précisément ce qu'il s'est passé. Le conducteur du fourgon a, lui, déjà été entendu.

Si vous avez des informations concernant cet accident, vous êtes appelés à contacter les forces de l'ordre au 05 49 60 60 00.