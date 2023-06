Un appel à témoins après une disparition inquiétante dans le quartier de Mireuil à La Rochelle

Il s'appelle Jean-Pierre Renoux et n'a plus donné signe de vie depuis la soirée du mercredi 31 mai. La dernière fois qu'il a été vu, c'était aux alentours de 21h dans le quartier de Mireuil à La Rochelle. L'homme, âgé de 54 ans, souffre d'une déficience mentale légère (il est sous curatelle). La police rochelaise lance donc un appel à témoins. L'homme mesure 1,75 m, il est de corpulence mince et ne porte plus de moustache (contrairement à la photo de la publication).

Bottes et chapeau de cow-boy

Au moment de sa disparition, Jean-Pierre Renoux était vêtu d'un chapeau de cow-boy et de bottes de cow-boy. Il portait un pantalon foncé et une chemise blanche avec un dragon. Si vous avez aperçu cet homme, vous êtes priés de contacter le commissariat de police de La Rochelle en composant le 05.46.51.36.36.