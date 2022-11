Un appel à témoins après une disparition inquiétante dans le secteur de Saint-Marcellin

Les gendarmes de Saint Marcellin lancent un appel à témoins après la disparition d'une femme de 47 ans à Montagne depuis lundi matin.

Laurence Scarpa a quitté le domicile de sa famille d'accueil pour aller se promener, comme d'habitude. Elle est partie à pied, sans argent, sans papiers et sans téléphone mais elle n'a pas donné de signe de vue depuis lundi midi. Elle souffre de troubles du comportement.

Aperçue pour la dernière fois le long d'une route départementale

Cette femme a été vue pour la dernière fois sur la D1092 entre Chatte et Saint-Marcellin. Elle mesure 1 mètre 58, est de corpulence forte, porte des cheveux courts bruns et a les yeux marrons. Le jour de sa disparition, elle portait un jean bleu, des baskets roses et une blouse bleu marine mouchetée de blanc.

Si vous avez la moindre information, vous pouvez appeler les gendarmes au 17 ou au 04.76.38.00.17.