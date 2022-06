Un appel à témoins dans l'Indre après la disparition d'un habitant du Pont-Chrétien-Chabenet

C'est une disparition jugée inquiétante par les gendarmes de l'Indre. Dominique Bertogliati n'a plus donné de nouvelles depuis ce vendredi 17 juin. Cet habitant du Pont-Chrétien-Chabenet a quitté à pied la commune aux alentours de 19 heures. Il aurait été aperçu une heure et demie plus tard au Pêchereau. L'homme de 46 ans était torse nu. Il porte un bermuda en jean, des chaussures noires et se déplace en boîtant.

Toute personne l'ayant aperçu, ou ayant des éléments susceptibles d'orienter les recherches, est priée de contacter la brigade d'Argenton-Sur-Creuse au 02.54.01.46.90 ou le 17.