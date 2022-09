Un appel à témoins dans l'Indre après la disparition d'un homme à Châteauroux

Les gendarmes de l'Indre lancent un appel à témoins après la disparition d'un homme de 44 ans. Il n'a plus donné de nouvelles depuis ce mardi.

Les gendarmes de l'Indre lancent un appel à témoin après la disparition jugée inquiétante d'un homme de 44 ans. Daniel Courtine n'a plus donné de nouvelles depuis ce mardi 20 septembre. Il a été aperçu pour la dernière fois à 14h devant la gare routière de Châteauroux.

Le quadragénaire portait un pull bleu avec des inscriptions blanches, un jean bleu et des chaussures Reebook blanches et grises. Daniel Courtine mesure 1m65 et sa corpulence est normale. Il peut éprouver certaines difficultés à s’exprimer.

Toute personne l'ayant aperçu ou ayant des éléments susceptibles d'orienter les recherches est priée de contacter la communauté de brigades de Le Blanc au 02.54.28.35.00 ou le 17.