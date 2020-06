Un appel à témoins dans le Malesherbois à la recherche d'un homme de 75 ans

Les gendarmes de Malesherbes, dans le Nord du Loiret, lancent un appel à témoins pour tenter de retrouver un homme de 75 ans, introuvable depuis le lundi 15 juin. Il est parti de chez lui lundi matin et n'est pas rentré. Cet homme d'origine portugaise est régulièrement désorienté dit sa famille.

Les gendarmes du Loiret sont à la recherche, depuis le lundi 15 juin, de Manuel Fernando Pire Fernandes, un homme de 75 ans d'origine portugaise. Sa famille le décrit comme un homme régulièrement désorienté, et un grand marcheur, "susceptible donc de se rendre dans les départements voisins du Loiret" précise la gendarmerie.

Manuel Fernando Pire Fernandes a quitté son domicile lundi 15 juin à 10 heures, à pied. Il mesure 1,60 m et portait, au moment de sa disparition, une veste en coton bleu ciel à manches longues, une chemise à carreaux blanc et bleu, un jean bleu et des chaussures de ville marron.

Des plongeurs appelés en renfort

La gendarmerie du Loiret a déjà engagé ce mercredi un hélicoptère et une équipe cynophile, pour les recherches, sans succès pour le moment. Ce jeudi une équipe de plongeurs a été appelée en renfort.

Si vous avez des renseignements il est demandé d'appeler la gendarmerie en composant le 17.