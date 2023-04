Un appel à témoins dans le Morbihan pour une disparition inquiétante d’un sexagénaire

L'homme de 62 ans n'a plus donné signe de vie depuis vendredi 7 avril après avoir quitté son domicile de Péaule.

Depuis vendredi 7 avril, un homme, âgé de 62 ans, est porté disparu dans le Morbihan. Il a quitté son domicile de Péaule et n'a plus donné signe de vie depuis. Il était parti au volant de sa voiture dans la soirée. Les gendarmes des compagnies morbihannaises de Muzillac et de Nivillac sont à sa recherche, un appel à témoins a été lancé.

ⓘ Publicité

Selon son entourage, l'homme circule au volant d'une Renault Clio 3 de couleur noire. "Si vous disposez d’informations permettant de le localiser, veuillez contacter les brigades de Muzillac (02 97 41 67 07) ou Nivillac (02 99 90 61 06)", détaillent les gendarmes du Morbihan dans leur appel à témoins.