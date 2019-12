Un appel à témoins des gendarmes de l'Yonne après une disparition inquiétante à Saint- Florentin

Saint-Florentin, France

Les gendarmes de Saint-Florentin ont été saisis d’une disparition inquiétante concernant Mme MAILLOT Évelyne, âgée de 65 ans. Cette personne est susceptible de circuler à pied et n’a pas regagné son domicile depuis 11h00 ce mardi. Elle mesure 1m65, cheveux blond.

Selon les gendarmes cette dame était vêtue au moment de sa disparition d’un "jean gris, d’une doudoune mi-longue marron et claire dorée, et d’une paire de bottes en cuir."

En cas de renseignements, veuillez composer le 17 ou appeler la brigade de Saint-Florentin au 03.86.35.14.17