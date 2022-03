Montreuil-sur-Ille : un appel à témoins diffusé par les gendarmes après la disparition volontaire d'un homme

La gendarmerie d'Ille-et-Vilaine diffuse ce jeudi 10 mars un appel à témoins après une disparition volontaire mais inquiétante.

Celle de Fabrice Aubert, âgé de 43 ans, qui a quitté volontairement le domicile familiale le 15 février dernier dans l'après-midi à Montreuil-sur-Ille et qui depuis n'a pas donné de nouvelles.

D'importants moyens sont déployés, notamment humains, cynophiles et aériens, pour le retrouver mais en vain. C'est pourquoi la gendarmerie d'Hédé-Bazouges diffuse un appel à témoins.

Le disparu mesure 1m67, il est maigre et a une importante calvitie. Il porte aussi des lunettes et a des tatouages sur l'avant bras et l'épaule gauche.

Il est possiblement en état de désorientation.

Si vous détenez une information susceptible de faire avancer cette enquête, veuillez prendre contact avec la gendarmerie de HÉDÉ-BAZOUGES au 02.99.45.45.61.