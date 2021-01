Un appel à témoins lancé à Pontarlier après des abus sexuels présumés commis par un ostéopathe

Un appel à témoins est lancé à Pontarlier pour retrouver d'éventuelles victimes d'abus sexuels commis par un ostéopathe. Cet homme de 29 ans, qui exerce depuis quatre ans en centre-ville a été mis en examen pour viol et agressions sexuelles et placé sous contrôle judiciaire ce mercredi, à l'issue de ses garde-à-vue. Trois patientes ont porté plainte contre lui pour des attouchements subis pendant des séances à son cabinet, en 2020. "Si d'autres personnes ont à se plaindre d'actes qu'elles considèrent à connotation sexuelle, qu'elles se manifestent!" lance le Procureur de la République, Etienne Manteaux. Il lance cet appel à témoin "car on sent cette difficulté de franchir le pas, jusqu'au commissariat."

Si des personnes ont à se plaindre d'actes qu'elles considèrent à connotation sexuelle, qu'elles se manifestent!" - Etienne Manteaux

La première plainte a été déposée par une femme âgée de 40 ans, en juillet 2020, au commissariat de police de Pontarlier. Elle se dit "sidérée" par ce qu'elle a subi deux jours plus tôt pendant une consultation. Son ostéopathe l'aurait pénétrée avec ses doigts, de manière prolongée. Placé en garde à vue le 27 août, le professionnel de santé conteste ces faits et reconnaît des gestes au niveau du périnée, dans le cadre des soins. Le dossier est alors transmis au Parquet et le suspect est libéré.

Il admet des gestes dans un but thérapeutique

L'affaire prend une nouvelle tournure à l'automne quand deux autres patientes portent plainte. Une femme de 53 ans explique aux policiers avoir subi elle aussi une pénétration avec les doigts, en octobre. Une femme de 29 ans dénonce elle des caresses au niveau du pubis, pendant une séance mi-décembre. L'ostéopathe est de nouveau placé en garde à vue, cette semaine. Interrogé, "il conteste toujours tout acte de pénétration" selon le Procureur de la République Etienne Manteaux, mais "admet avoir posé ses mains, dans un but thérapeutique".Le suspect reconnaît aussi ne pas avoir prévenu, informé les patientes de tels gestes. Il n'a pas recueilli de consentement éclairé ni expliqué aux patientes ces soins sur cette partie du corps.

Inconnu de la justice

Son contrôle judiciaire lui interdit de paraître à Pontarlier et d'entrer en contact avec ses victimes présumées. Il a aussi interdiction d'exercer le métier d'ostéopathe le temps de son contrôle judiciaire. Cet homme, qui vit en concubinage et sans enfant, était jusqu'ici inconnu des services de police et de justice. Diplômé en 2016, il exerce dans un cabinet qui compte deux autres ostéopathes.

Si vous estimez être victime vous aussi, vous pouvez contacter le commissariat de Pontarlier au 03.81.38.51.10. Une cellule est mise en place pour recueillir d'éventuels témoignages et plaintes.