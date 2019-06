Un appel à témoin après l'accident qui a fait deux morts à Rennes-sur-Loue

Un choc frontal, mercredi soir à Rennes-sur-Loue, sur la RN83, entre une voiture et un poids-lourd, a fait deux morts. Après une femme de 49 ans, sa fille de 18 ans est décédée dans la nuit de mercredi à jeudi à l'hôpital. La gendarmerie lance un appel à témoin sur les circonstances de l'accident.

Rennes-sur-Loue, France

Ce mercredi 26 juin à 18h55, un choc frontal a fait deux morts sur la RN 83, à hauteur de Chay, juste à côté de Rennes-sur-Loue, dans le Doubs. Selon les premiers éléments de l'enquête, un camion de 39 tonnes s'est déporté sur la gauche et a heurté de plein fouet le véhicule qui arrivait en sens inverse. Dans la voiture se trouvaient une maman et ses deux filles.

Une mère de famille et sa fille 18 ans sont décédées

Dans l'accident, très violent, la passagère avant, une mère de famille âgée de 49 ans, est décédée sur le coup. Sa fille de 18 ans, passagère arrière, n'a pas survécu à ses blessures. Elle est décédée dans la nuit de mercredi à jeudi à l'hôpital. Son autre fille, âgée de 23 ans, qui conduisait la voiture, a été grièvement blessée et transportée elle-aussi au CHU Jean Minjoz de Besançon.

Le conducteur du poids lourd est indemne, mais choqué. Plus d'une vingtaine de pompiers du Doubs et du Jura ont été mobilisés sur cet accident.

Un appel à témoin lancé par la gendarmerie

Ce jeudi, la gendarmerie lance un appel à témoin. Elle souhaite entendre des personnes qui auraient vu l'accident ou qui étaient présentes dans les minutes qui ont suivi. Et notamment, savoir si quelqu'un a vu un "camion porteur", avec un plateau à l'arrière, qui circulait sur la D467, en direction de Besançon. Il se trouvait, au moment du choc, à l'intersection entre la D467 et la RN83 et précédait le 39 tonnes.

Unité à contacter : PMO (Peloton motorisé) Ecole Valentin 03-81-80-24-03