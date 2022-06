Un appel à témoins lancé après la disparition d'un homme de 69 ans au Castellet

Serge Rolland, 69 ans, est porté disparu depuis ce lundi après-midi. Originaire de Ceyreste, dans les Bouches-du-Rhône, sa moto a été retrouvée au Castellet, route des Garrigues, dans le Var. Il s'agit d'une moto bleue de la marque Honda, modèle 1000 Varadero. Elle a été découverte près de la Bastide du Castellet.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Selon la gendarmerie de Cassis, qui a lancé un appel à témoins afin de le retrouver, l'homme mesure 1m83 et portait le jour de sa disparition un jean noir, des chaussures Caterpillar noires et un tee-shirt. Ces derniers jours, des maitres-chiens ont été mobilisés ainsi que des hélicoptères. Plusieurs hôpitaux ont de plus été contactés. Les gendarmes de la brigade du Beausset participent également activement à la mission.

En cas d'informations, contactez la gendarmerie de Cassis au 04 42 01 90 22.