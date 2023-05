Un appel à témoins lancé après la disparition d'un jeune bordelais de 27 ans

Benjamin Le Corre était vêtu d'un jean bleu, d'une casquette Gavroche et d'un sac à dos noir quand il est parti du domicile familial, de Bordeaux, samedi dernier, à 7h du matin. Il n'a plus donné signe de vie depuis. Il mesure 1m85, a les yeux verts et les cheveux courts. Si vous avez le moindre renseignement sur cet homme de 27 ans vous pouvez contacter la police de Bordeaux au 05.57.85.73.16 ou au 0.800.00.49.38

