Un appel à témoins lancé après la disparition d'un quinquagénaire dans les Pyrénées

Thierry Brame, 58 ans, a quitté Banyuls-sur-mer (Pyrénées-Orientales) le 20 juillet et devait rallier Luz-Saint-Sauveur (Hautes-Pyrénées) le 14 août. Sa famille, sans nouvelles depuis le 27 juillet, a alerté la gendarmerie.

La gendarmerie de Luz-Saint Sauveur lance un appel à témoins après la disparition de Thierry Brame. Ce randonneur expérimenté n'a pas donné signe de vie depuis le 27 juillet.

Âgé de 58 ans, il est originaire d'Orléans. Sa famille devait le retrouver le 14 août à Luz-Saint-Sauveur (Hautes-Pyrénées), après sa traversée des Pyrénées via le GR10. Mais l'homme, parti seul le 20 juillet de Banyuls (Pyrénées-Orientales) ne répond plus à ses appels et "sa dernière communication date du 31 juillet où le relais de Léran, dans l'Ariège a déclenché" précise la gendarmerie.

Thierry Brame aurait rejoint Banyuls grâce à un covoiturage avant de partir randonner seul. Les gendarmes indiquent que "les refuges entre Léran et Luz-Saint-Sauveur ont été contactés, ainsi que les hôpitaux régionaux, en vain". Le quinquagénaire est identifié comme étant épileptique.

En cas d'informations, vous pouvez contacter la gendarmerie de Luz-Saint Sauveur au 05 62 92 80 01.