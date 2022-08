Un appel à témoins lancé après la disparition d'un septuagénaire à Manosque

Jean-Louis Cheissoux n'a plus donné signe de vie depuis le vendredi 19 août à Manosque (Alpes-de-Haute-Provence). Ce septuagénaire est parti faire un jogging dans la forêt de Pélissier, sans effets personnels, ni voiture, et n'est jamais rentré chez lui. La police et sa famille lancent un appel à témoins.

Appel lancé sur Facebook

Sur Facebook, sa fille Mathilde indique que son père, résidant quartier Soubeyran-Lycée Esclangon, est parti à pied le 19 août sans pièce d'identité, ni argent. La police a été informée de sa disparition le 26 août. Si vous avez la moindre information sur cette disparition, vous pouvez contacter le commissariat de police de Manosque au 04.92.70.17.00.

