La gendarmerie de la Moselle lance un appel à témoins. Une mineure de 16 ans, dénommée Silba L., a fugué de la commune de Jury ce samedi midi. Elle mesure 1m60, est de corpulence mince et a les yeux bleus.

Jury, France

La gendarmerie de la Moselle lance un appel à témoins ce samedi. Silba L., 16 ans, a fugué de la commune de Jury (57) depuis ce samedi midi. Elle mesure 1m60, est de corpulence mince, et a les yeux bleus. Selon la gendarmerie elle était vêtue d'un haut de couleur rouge, et d'un pantalon et baskets de couleur noir, au moment de son départ.

Si vous avez des renseignements, vous êtes invités à contacter la gendarmerie de Verny, au 03 87 52 70 78, ou à composer le 17.