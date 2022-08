Un appel à témoins lancé après la disparition d'une femme à Canohès

La gendarmerie lance un appel à témoins après la disparition d'une femme, samedi dernier. Cette femme de 52 ans a quitté son domicile de Canohès samedi matin à bord de son véhicule (une Renault Mégane immatriculée AB-639-JV) . Elle a pris quelques affaires : un cabas, un ordinateur portable et des documents administratifs.

Depuis, elle n'a plus donné signe de vie et la gendarmerie du Soler recherche des témoins qui permettraient de localiser cette femme qui portaient un jean bleu, un T-shirt orange et des basket grises. Elle a 52 ans, de corpulence fine avec des cheveux gris épais et crépus.

Si vous êtes en mesure de témoigner, vous pouvez contacter les enquêteurs au 04.68.92.58.00 ou composer le 17.