Appel à témoins après la mort d'un motard sur le périphérique à Toulouse

Toute personne présente au moment des faits et qui aurait vu quelqu'un perdre son chargement sur la route peut appeler la police toulousaine et les enquêteurs au 05.61.12.74.89 ou au 05.61.12.78.90. L'accident a eu lieu vers 9h45 mercredi matin sur l'A621 entre Toulouse et Blagnac. C'est en voulant esquiver des objets tombés sur la chaussée qu'un motard de 45 ans a perdu le contrôle de sa moto et est mort après avoir percuté la barrière de sécurité.

Les enquêteurs veulent maintenant déterminer si le camion qui transportait la marchandise tombée sur la route respectait bien toutes les conditions de sécurité.