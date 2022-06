Un appel à témoins lancé après la mort d'un piéton sur l'autoroute A64 dans les Hautes-Pyrénées

Après l'accident mortel survenu entre un piéton et un poids-lourd sur l'A64 dans les Hautes-Pyrénées, entre Ozon et Tournay, ce lundi 30 mai, les gendarmes ont toujours très peu d'éléments sur la victime, et ne comprennent toujours pas ce que cet homme faisait à pied sur l'autoroute à ce moment-là. Ce lundi 20 mai, en début de soirée, il a traversé la chaussée et a surpris un camion qui n'a pas pu l'éviter et l'a percuté.

La gendarmerie a donc décidé ce mardi 31 mai un appel à témoins pour tenter de comprendre ce qu'il s'est passé. La victime est toujours non-identifiée, car elle n'avait pas de papiers d'identité sur elle. Les gendarmes ont tout de même pu estimer que l'homme avait entre 40 et 50 ans. Sur place, aucun véhicule lui appartenant n'a été retrouvé aux alentours.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les enquêteurs détaillent dans l'appel à témoins la description physique et vestimentaire de la victime. Ils listent aussi le peu d'affaires qui a été retrouvé sur lui. Si vous avez la possibilité d'apporter des informations pour identifier cet homme percuté sur la route, et des éléments sur les faits, vous pouvez contacter le peloton motorisé de Tarbes, qui gère l'enquête, au 05 62 38 27 36, ou composer le 17.