Un appel à témoins lancé après un accident de moto à Ostheim (Haut-Rhin) qui a fait deux morts

Un père et sa fille ont trouvé la mort dans un accident de moto ce mardi après-midi à Ostheim, sur la départementale 3, près de Colmar. Les gendarmes lancent un appel à témoins pour éclaircir les circonstances de ce drame.

Ostheim, France

Deux morts hier après-midi peu avant 16h30, dans un accident de moto dans le Haut Rhin à Ostheim en direction de Jebsheim sur la départementale 3.

Une chute mortelle pour le conducteur âgé de 47 ans et sa fille âgée d’une vingtaine d’année. Ils étaient sur une Harley-Davidson et pour une raison inconnue, dans un virage à droite, le conducteur s'est déporté sur la gauche et a heurté un arbre.

Appel à témoins pour éclaircir les circonstances de ce tragique accident

Ils sont décédés sur place et n'ont pas pu être réanimé par les secours. Ils sont originaires de Sélestat. C'est un cycliste qui passait par là qui a donné l'alerte.

Les gendarmes lancent un appel à témoins pour les personnes qui auraient été présentes sur cet accident pour faire avancer l'enquête.

Il faut contacter la brigade de gendarmerie de Ribeauvillé au 03.89.73.60.70. ou composer le 17.