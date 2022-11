Un appel à témoins lancé après un accident mortel à Bayonne

Après l' accident mortel du samedi 5 novembre , ayant causé la mort d'une mère de famille quartier grand Basque à Bayonne, la police lance un appel à témoins ce jeudi. Les enquêteurs sont à la recherche d'un véhicule Ford Focus noir ou gris foncé, qui circulait dans Bayonne Nord, dans le secteur des hauts de Sainte-Croix au moment de l'accident, en fin d'après-midi vers 17h.

Toute personne ayant vu circuler cette voiture ou pouvant apporter un témoignage sur les occupants de ce véhicule sont appelés à contacter la Brigade des accidents et des délits routiers. Les agents sont disponibles au 05 59 46 22 22.

Un troisième véhicule, potentiellement impliqué dans l'accident qui a coûté la vie à une mère de famille

L'accident s'est produit au carrefour de l'avenue du Grand Basque et de l'avenue Henri de Navarre samedi. Selon les enquêteurs, le conducteur d'une voiture a grillé le feu rouge, et a percuté violemment une voiture, où se trouvait une famille. La mère, qui se trouvait à l'arrière avec ses deux enfants, a été grièvement blessé. Elle n'a pas survécu à ses blessures. Le conducteur qui n'a pas respecté le code de la route affirme qu'il avait une voiture à ses trousses , et que, se sentant menacé, il a grillé le feu.

