La police recherche des témoins après une noyade à Trouville-sur-Mer

Le week-end s'est terminé tragiquement à Trouville-sur-Mer pour un couple originaire de la région parisienne. Dimanche 30 mai 2021 vers 18h30, un homme d'une trentaine d'années est repéré en difficulté par des passants dans l'enrochement en contrebas de la jetée du chenal d'accès à la Touques. Secouru par les pompiers, il reste prostré en état de choc pendant de longues minutes, avant de finalement pouvoir dire qu'une femme est elle aussi tombée à l'eau, et qu'elle a été emportée par le courant. D'importants moyens sont alors déployés pour la secourir, notamment l'hélicoptère Dragon 76, mais il est trop tard. Son corps sans vie est ramené sur la plage de Deauville.

Selon l'homme, la jeune femme aurait glissé

Les deux personnes âgées d'une trentaine d'années venaient de région parisienne pour passer le week-end. La version de l'homme est celle d'une chute accidentelle de la jeune femme. Elle aurait glissé et lui se serait retrouvé à l'eau également en tentant de l'aider. Une autopsie doit être réalisée mardi prochain. Elle éclairera les enquêteurs sur les circonstances de la mort et confirmera ou non la thèse de la noyade.

En attendant, la police de Deauville et le parquet de Lisieux lancent un appel à témoins. "Il y avait du monde sur la jetée dimanche, notamment puisque certaines personnes ont porté secours au jeune homme, explique le commandant Max Saint-Jean. Si quelqu'un a vu quelque chose avant le drame, il faut nous le dire". A cet endroit rappelle-t-il la baignade est interdite. "Tout témoignage sera précieux pour l'enquête". Vous pouvez appeler le commissariat de Deauville au 02 31 15 88 00.