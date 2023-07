Un appel à témoins lancé après une violente agression aux fêtes de Bayonne

Le commissariat de Bayonne lance un appel à témoins après une violente agression dans la soirée de mercredi aux fêtes de Bayonne. Un homme de 46 ans souffre d'une hémorragie cérébrale, et son pronostic vital est "très engagé", à la suite d'un violent coup de poing.

ⓘ Publicité

La victime avait fait une réflexion à des hommes en train d'uriner

Alors qu'il se rendait à son domicile au 38 quai des corsaires vers 22h30 pour se changer et rejoindre ses proches, il a aperçu trois individus en train d'uriner sur le mur. Il leur a demandé d'aller le faire ailleurs. Selon les témoins qui ont été entendus, l'un des agresseurs a porté un coup très violent à la tête de la victime. Ils se sont ensuite enfuis en courant rue Marsan.

Un appel à témoins pour retrouver les trois hommes

La police judiciaire de Bayonne, saisie de l'enquête, est à la recherche d'informations, de personnes qui pourraient avoir vu ces trois hommes "de type méditerranéen, âgés d'environ 25 ans, torse nu" au moment des faits, très imposants physiquement, de corpulence "musclée et athlétique", cheveux portés très courts et bruns, et très agressifs. Ils portaient des shorts blancs ou rouges. Toute personne qui pourrait détenir un renseignement à ce sujet peut contacter le 06 15 07 87 45.