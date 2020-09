Un appel à témoins lancé après une violente agression lors d'un match de foot samedi à Reims

C'est à 17 h 20 samedi 26 septembre que l'alerte à la police de Reims a été donnée : un groupe de 30 à 40 individus pénètre dans l'enceinte du CREPS de Reims ou se déroule une rencontre de football entre deux équipes de l'équipe de Taissy et l'équipe du FCF Neuvillette-Jamin. Armés de bâtons et de haies d'athlétisme selon la police, les individus s'en prennent alors physiquement à plusieurs joueurs du club de Neuvillette-Jamin âgés de 15 et 16 ans. Cinq jeunes ont été blessés, dont 2 plus sérieusement ont été pris en charge par les pompiers.

8 interpellations le jour des faits

La police et le parquet de Reims lancent ce lundi un appel à témoins. Toute personne qui a été témoin des faits, ou qui aurait des informations sur ce qui s'est passé avant -l'arrivée du groupe- et après -lors de l'arrivée des forces de l'ordre, est invitée à se signaler auprès de la police de Reims. Un numéro de téléphone est disponible 24 h / 24 : le 03 26 61 44 16.

Huit personnes ont été interpellées le jour des faits samedi, dont plusieurs par des membres des forces de l'ordre dans les champs situés en face du CREPS de Reims, alors qu'ils tentaient de prendre la fuite. Ce lundi 28 septembre, plus aucune garde à vue n'est en cours précise de son côté le parquet de Reims.

Deux plaintes pour l'instant

En attendant, le directeur du CREPS de Reims a d'ores et déjà porté plainte pour dégradations, car le groupe d'individus a notamment cassé des grillages pour pénétré dans l'enceinte. C'est le club de Taissy qui avait loué le terrain pour le match de samedi. Une plainte doit également être déposée ce lundi par les dirigeants du FCF Neuvillette-Jamin. Un club sous le choc car on est très loin de ce qui doit normalement se passer sur un terrain de football.