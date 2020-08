Un appel à témoins lancé par la gendarmerie des Pyrénées-Orientales pour retrouver un homme de 78 ans

La gendarmerie des Pyrénées-Orientales lance un appel à témoins pour retrouver un homme de 78 ans.

Il s'agit d'un résident d'une maison de retraite de Saint-Laurent-de-Cerdans, dans le Vallespir. Il a quitté les lieux jeudi 27 août à 19 heures.

L'homme mesure 1m78, a les cheveux blancs mi-longs, et portait un pantalon bleu, un t-shirt bordeaux et une casquette blanche au moment où il a quitté la maison de retraite. Les forces de l'ordre précisent également qu'il possède une barbe blanche coupée plus courte que celle sur la photo.

Si vous avez des informations, vous pouvez contacter la brigade de gendarmerie de Céret au 04 68 68 48 10.