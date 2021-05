Un appel à témoins lancé pour retrouver le compagnon de la femme tuée à coups de couteau à Amiens

Un appel à témoin a été lancé par les autorités policières et judiciaires après la découverte du corps d'une femme, dimanche après-midi, dans une maison du quartier Longpré à Amiens. Claire M., la victime, à été tuée par arme blanche. Le corps de cette femme de 34 ans a été retrouvé au domicile de son compagnon. L'homme âgé de 39 ans, qui fait figure de principal suspect, n'a toujours pas été interpellé ce mercredi.

Une vingtaine de coups de couteau

C'est une amie de Gwénael W., le compagnon de la victime, qui a prévenu la police. Samedi soir, l'homme s'est présenté chez elle à Amiens, blessé à la main et au visage et tenant des propos confus. Il aurait affirmé que sa compagne avait été tuée par deux hommes chez lui. Et que ces deux personnes auraient ensuite essayé de l'abattre. Le lendemain matin, après le départ de Gwénael W., la jeune femme donne l'alerte. La police se rend à Longpré, au domicile du suspect. La lumière est allumée, la télé est en marche. Les agents découvrent alors le corps de Claire, enroulé dans un tapis au milieu du salon. Elle a reçu une vingtaine de coups de couteau, notamment au niveau du thorax. Les équipes de la police scientifique ont relevé des traces de sang effacées.

Un suspect qui pourrait avoir modifié son apparence physique

Depuis dimanche, les enquêteurs tentent de retrouver la trace de Gwénael W. Le parquet d'Amiens a décidé de lancer un appel à témoins. Alexandre de Bosschère, le procureur de la République, a expliqué ce choix : _"C'est toujours à double tranchant. En diffusant un appel à témoins, on court le risque que la personne prenne davantage de précautions. Mais il est de notre devoir d'_attirer l'attention de ses proches qui ne sauraient pas qu'il est impliqué. C'est une personne assez active sur réseaux sociaux. Nous voulons aussi alerter sur sa dangerosité potentielle : il est peut être aux abois. Si vous pensez l'avoir vu, il ne faut absolument pas intervenir vous-même : c'est à la police ou la gendarmerie de le faire. Nous avons surtout besoin que des gens se manifestent."

Alexandre de Bosschère, le procureur de la République d'Amiens © Radio France - Claudia Calmel

Selon les enquêteurs, le suspect pourrait avoir modifié son apparence en se raccourcissant la barbe ou les cheveux.

Gwénaël W. a 39 ans, mesure 1m78. Il a les yeux bleus et les cheveux roux. Il est de corpulence normale. Il a une cicatrice récente qu visage qui va de la joue jusqu'au cou. Il est aussi blessé à la main.

Toute personne disposant d'informations récentes est invitée à composer le 03 20 30 37 25.