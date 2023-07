L'homme porté disparu dans les Pyrénées a été retrouvé mort en vallée d'Aspe

Après deux jours de recherches, l' homme disparu dans les Pyrénées entre la vallée d'Aspe et la vallée de Barétous , a été retrouvé décédé ce mercredi en milieu d'après-midi, indique le PGHM d'Oloron-Sainte-Marie. Son corps a été découvert dans le ruisseau de l'Aidy. La gendarmerie des Pyrénées-Atlantiques avait lancé quelques heures plus tôt un appel à témoins. Cet homme âgé de 60 ans, originaire de Lyon, était parti faire une traversée des Pyrénées, et n'avait plus donné de nouvelles de lui depuis le dimanche 9 juillet.

Il se serait perdu sur son trajet de randonnée

Le PGHM d'Oloron-Sainte-Marie ajoute que des effectifs importants avaient été engagés pour retrouver le randonneur, plus de vingt personnes (PGHM, brigade de Bedous, BR d'Oloron, secours en montagne, groupe montagne de la gendarmerie, technicien pour l'indentification criminelle). Des drones ont été utilisés.

La gendarmerie explique que l'homme était parti randonner depuis Hendaye au Pays Basque, afin de suivre le GR10. Au moment où ses proches ont perdu sa trace, il se trouvait dans le secteur d'Arette et de la Pierre-Saint-Martin. Sa famille indique qu'il a quitté le dimanche matin un gîte à Sainte-Engrâce pour rejoindre le refuge de l'Aberouat, près de Lées-Athas. Refuge qu'il n'a en réalité pas réussi à atteindre.

Sa fille détaille dans une publication sur les réseaux sociaux qu'il a appelé les lieux en fin de journée le dimanche pour signaler qu'il s'était perdu. L'homme aurait tenté de trouver un endroit pour dormir avant de regagner la D441 et la commune de Lées-Athas. Ce sont les dernières nouvelles que ses proches ont eu de lui. Engagés à sa recherche, les autorités ont détecté que la montre connectée dont il était muni avait borné une dernière fois dans le secteur de La-Pierre-Saint-Martin, où s'étaient concentrées les recherches.