Un appel à témoins lancé pour retrouver une adolescente de 13 ans en région parisienne

La préfecture de police lance dimanche 11 décembre un appel à témoins pour retrouver Anaïs, une adolescente de 13 ans disparue depuis samedi. Elle serait partie de chez elle à Saint-Maur-des Fossés (Val-de Marne) dans l'après-midi et serait allée probablement allée à Paris. Elle portait "une doudoune noire, un pull noir, un pantalon gris anthracite foncé et des basket noires et jaunes". Le commissariat de Saint-Maur-des-Fossés est chargé de la poursuite des investigations.

ⓘ Publicité

D'après le signalement de l'appel à témoin : "Il s'agit d'une enfant de 13 ans en paraissant 16, type européen, mesurant 1m68, de corpulence mince, cheveux mi-longs de couleur bruns, teintés de mèches rouges aux extrémités. Elle a les yeux marrons noisettes et chausse du 38". Elle n'a pas de tatouage et porte un sac en bandoulière.

Toute personne susceptible d'apporter des éléments intéressant l’enquête peut contacter le commissariat de Saint-Maur-des-Fossés au numéro suivant : 01 55 97 52 00 (7j/7, 24h/24).