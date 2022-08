Côtes-d'Armor : un appel à témoins lancé pour retrouver une habitante de Plouézec

Les gendarmes des Côtes-d'Armor lancent un appel à témoins pour retrouver une habitante de Plouézec. Cette femme de 36 ans est atteinte d'une déficience mentale, elle a quitté le domicile de ses parents samedi soir et n'a donné aucune nouvelle depuis. La trentenaire mesure 1,70 m, est assez mince, brune et a les cheveux mi-longs. La dernière fois qu'elle a été aperçue, elle portait un pantalon noir et un haut orange.

Pour toute information ou signalement, les personnes sont priées de contacter la brigade de gendarmerie de Paimpol au 02 96 20 80 17 ou composez le 17.