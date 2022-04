Un appel à témoins lancé suite à un accident à Echirolles entre une moto et un véhicule de secours

La Direction départementale de la sécurité publique lance un appel à témoins ce vendredi 15 avril suite à un accident de la circulation survenu hier vers 19h40.

Cela s'est passé au 9 avenue Danielle Casanova à Echirolles. La collision a impliqué une moto MTT2 de marque Kawasaki, de couleur noire, immatriculée CJ-906-DK. Le conducteur a été transporté et hospitalisé en urgence absolue au C.H.U. Grenoble Alpes. Le deuxième véhicule en cause est un fourgon de secours et d'assistance aux victimes de marque Renault, de modèle Master, immatriculé GD-558-HA.

Si vous avez des informations ou si vous avez été témoin, vous devez contacter le standard de l'Hôtel de police au 04 76 60 40 40 (touche 1).