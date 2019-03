Un appel à témoins pour disparition inquiétante dans les Vosges

Elle a quitté son domicile de la Bresse, à pied, ce jeudi matin. Et depuis plus rien. La gendarmerie des Vosges lance un appel à témoin pour retrouver Aude Vaxelaire, une femme de 43 ans, "de corpulence mince, aux cheveux chatains mi-longs et porteuse d'une veste grise, d'un pull vert et d'un pantalon brun". C'est son mari qui a signalé sa disparition, jugée inquiétante par les enquêteurs.

Un important dispositif de recherche a été mis en place dans le secteur ce jeudi : hélicoptère, motards, équipe cynophiles, géolocalisation du téléphone, en vain.

Si vous avez des informations, vous êtes invités à contacter le 17 ou la gendarmerie de Saulxures sur Moselotte au 03 29 24 60 17.