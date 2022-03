Un appel à témoins pour identifier le cadavre d'un homme découvert au barrage de Reventin-Vaugris

Le mystère demeure encore quant au cadavre de cet homme, retrouvé flottant dans les eaux du Rhône, aux abords des grilles de protection du barrage de production hydroélectrique de Reventin-Vaugris. Surtout, après trois jours dans les eaux, l'identification est rendue encore plus difficile. Mais ce que savent les autorités, c'est qu'il s'agit d'un homme de "corpulence mince, cheveux courts noirs mesurant entre 1m70 et 1m75, porteur d'un tour de cou en polaire couleur camouflage, d'un jean de couleur bleu marine, modèle SLIM CARROT en taille 29 de marque "D.SKINS-CO", d'un survêtement bleu marine de marque "The basics" et d'une paire de baskets bleu marine de marque "New Balance", modèle 574."

Si vous savez quelque chose, si vous avez un élément susceptible d'aider les enquêteurs, contactez la gendarmerie de St-Clair du Rhône, au 04 74 56 37 00.