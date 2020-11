Un appel à témoins pour un jeune Versaillais de 18 ans ayant déjà été retrouvé à Saint-Malo

La police de Versailles (Yvelines) lance un appel à témoins pour retrouver un jeune de 18 ans atteint d'un léger autisme. Il est porté disparu depuis le mardi 3 novembre et avait déjà été retrouvé en octobre à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), équipé d'un détecteur de métaux.

Il a quitté le domicile de ses parents le mardi 3 novembre. Près d'une semaine plus tard, le jeune Baudoin de Belenet fait l'objet d'un avis de disparition inquiétante par le commissariat de Versailles (Yvelines).

Atteint d'un léger autisme

Le 8 octobre dernier, ce jeune de 18 ans, atteint d'un léger autisme, avait été retrouvé sur les plages de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) équipé d'un détecteur de métaux. Il cherchait de l'or, après avoir pris le train seul pour rejoindre la Cité corsaire. Ses parents étaient venus le chercher.

Pour cette deuxième disparition, Baudoin de Belenet est parti avec son sac à dos, un sac de couchage et son détecteur de métaux. Il est âgé de 18 ans, a les cheveux châtains et les yeux marrons. Il mesure 1,67 mètres et a une cicatrice sur l’œil gauche.

Si vous avez des informations ou si vous apercevez le jeune homme, vous pouvez contacter le commissariat de Versailles au 01 39 24 70 00.