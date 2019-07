Un appel à témoins pour retrouver un jeune homme à Saint-Cyprien

Saint-Cyprien, France

L'appel à témoins a été lancé par les gendarmes de Saint-Cyprien. Ils recherchent le jeune Florian, âgé d'une vingtaine d'années. Il est parti, ce jeudi à 15 h 45 du Caliente, le club de plage de Saint-Cyprien. Il est vêtu d'un short bariolé, bleu marine noir et blanc. La dernière fois qu'il a été aperçu il était torse nu et portait une casquette et des claquettes noires.

Si vous l'apercevez, les gendarmes recommandent de le garder auprès de vous et d’appeler immédiatement le 17 ou la gendarmerie de Saint-Cyprien au 04 68 21 00 19.