Un appel à témoins pour retrouver une femme de 78 ans près de Cognac

La gendarmerie de la Charente lance un appel à témoins pour retrouver une femme de 78 ans, Hélène Platon, disparue depuis ce matin 11 heures à Gensac-la-Pallue. Elle mesure 1.70m, de corpulence normale.

Au moment de sa disparition, elle était vêtue d'une jupe foncée, d'un haut blanc et d'un gilet noir et porte des lunettes. Elle pourrait avoir sollicité un automobiliste sur la départementale 24 entre Cognac et Segonzac.

Si vous avez des informations vous pouvez appeler le 05 45 83 40 09 ou le 17.