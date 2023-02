Un appel à témoins pour retrouver une jeune fille disparue dans le Vaucluse

Un appel à témoin est lancé pour retrouver une jeune fille de 14 ans disparue dans le Vaucluse. Douha El Harane a quitté le domicile de ses parents le 15 février au matin et n'est jamais revenue. Les premiers éléments laissaient penser à une fugue mais son téléphone est inactif. Sa disparition est donc jugée inquiétante par les enquêteurs.

Cette adolescente est mate de peau, mesure 1m59, et est assez mince. Ses cheveux sont marrons, longs et bouclés. Elle porte souvent une tresse et dispose d'un appareil dentaire. Si vous pensez avoir des informations qui pourraient permettre de la localiser il faut appeler la police d'Orange au 04 90 11 33 30 ou écrire à cette adresse mail : psq-orange@interieur.gouv.fr