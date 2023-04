Une cagnotte et un appel aux dons lancés après l'incendie d'une maison à Ham dans l'est de la Somme

Une famille de quatre personnes a tout perdu dans l'incendie de sa maison à Ham, dans la nuit de vendredi à samedi. Aux alentours de minuit, le feu a pris dans les combles de l'habitation, avant de se propager à la toiture. Les quatre habitants, une jeune fille de 18 ans, son frère de 14 ans et leurs parents, sont sortis indemnes. Leurs proches lancent ce samedi un appel aux dons, comme repéré par Le Courrier Picard, car la famille a tout perdu dans l'incendie. "Nous, leurs proches, on lance un appel à la générosité, détaille Manu, une amie de la famille jointe par France Bleu Picardie. Ils ont tout perdu dans le feu de leur maison : leurs vêtements, leurs lits, tout. Il ne leur reste plus que leur voiture et leurs animaux". Une cagnotte est lancée en plus de l'appel aux dons .

Manu et ses proches lancent donc un appel à la générosité, voici une liste des besoins urgents :

- Vêtements femme/adolescente : taille L et 42, chaussures en 40

- Vêtements homme/adolescent : taille L et XL, chaussures en 42 et 43

-Linge de maison, produits d'hygiène ;

- Nourriture pour animaux : croquettes pour chien et chat, alimentation pour lapin.

Pour des dons, vous pouvez aussi contacter Annette Dermigny au 06 22 47 17 94