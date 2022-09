Un appel aux dons lancé après le cambriolage d'un local associatif à Villeneuve d'Ascq

Le club de football américain les Vikings de Villeneuve d'Ascq lance un appel aux dons après un cambriolage dans ses murs. Les bénévoles se sont rendus compte, ce mercredi 14 septembre, que le local de dons prévus pour des maraudes pour les personnes sans domicile fixe avait été entièrement vidé.

Tout le stock hivernal disparu

Tout s'est envolé : des dizaines de cartons de produits d'hygiène et de vêtements, des packs d'eau, 250 kg de croquettes pour chien, sans compter plusieurs centaines de bonnets tricotés à la main par une retraitée et des cadeaux déjà emballés pour Noël prochain. Le tout représente l'équivalent de deux petits camions de déménagements remplis.

Cela faisait des mois que les bénévoles rassemblaient ces dons, pour ensuite les distribuer chaque mercredi à Lille, Roubaix, et Villeneuve-d'Ascq comme ils le font depuis 10 ans. Mais quand ils sont arrivés ce mercredi pour leur maraude hebdomadaire, le local prêté par la mairie était vide, la porte ouverte.

Le président du club Jean-Philippe Delporte est écœuré : "On a quand même entre 60 et 80 personnes qui viennent nous voir toutes les semaines, avec l'arrivée des familles ukrainiennes on a de plus en plus de monde. Là, on est bloqués, on ne peut plus rien faire, c'est ça qui fait mal au cœur."

Il en appelle donc à la solidarité pour reconstituer les stocks, et va aller porter plainte ce jeudi 15 septembre.