Un appel aux dons pour une famille sarthoise qui a tout perdu dans l'incendie de sa maison

Sillé-le-Philippe, France

Comme l'ont signalé nos confrères de L'Echo Sarthois, un appel aux dons circule sur les réseaux sociaux pour venir en aide à une famille de Sillé-le-Philippe (Sarthe) dont la maison a brûlé dans la nuit du 4 au 5 décembre 2019. Ceux qui le souhaitent peuvent apporter des vêtements et des chaussures pour le couple et ses deux enfants âgés de 5 et 7 ans ; ces dons seront collectés le vendredi 6 décembre à la salle polyvalente de Sillé-le-Philippe entre 16 heures et 20 heures.

Une cagnotte en ligne est également ouverte.

La famille sauvée par ses voisins

Selon les pompiers de la Sarthe, l'incendie s'est déclaré dans les combles dans des circonstances qui restent encore à préciser. L'Echo Sarthois rapporte que ce sont des voisins de la famille endormie qui ont donné l'alerte en frappant aux portes et en klaxonnant. Le couple et ses deux enfants ont été conduits au centre hospitalier du Mans pour des examens de contrôle mais sont sains et saufs.