Un appel aux dons pour une famille sarthoise qui a tout perdu dans l'incendie de sa maison

Un violent incendie a détruit la maison d'un couple de Saint-Jamme-sur-Sarthe dans la nuit du dimanche 22 au lundi 23 novembre. Cette famille de deux enfants a tout perdu dans les flammes. La mairie de Saint-Jamme-sur Sarthe a donc mis en place un appel aux dons pour aider le jeune couple à se reconstruire et retrouver une vie normale le plus rapidement possible.

La famille a été relogée en urgence par la municipalité. Pour faire un don rendez-vous sur la page facebook de la Mairie de Saint-Jamme-sur-Sarthe ou contacter le 0243276012.

Les pompiers ont été alertés aux alentours de 21h30, suite à un départ de feu accidentel dans la maison pavillonnaire de cette famille de Saint-Jamme-sur-Sarthe. Pas de blessés, mais une maison entièrement détruite par les flammes. "Tout a brûlé du sol au plafond, il ne reste plus rien", explique le maire de la commune Jean-Luc Suhard. Les pompiers ont dû rester six heures pour maîtriser le feu qui était principalement contenu dans la toiture. La maison est inhabitable et ce pendant plusieurs mois.