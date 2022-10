Un appel aux volontaires lancé pour tenter de retrouver un randonneur disparu dans le massif des Ecrins

Deux semaines après la disparition d'un randonneur de 72 ans dans le massif des Ecrins, sa famille tente une nouvelle opération de recherche. Christian Grenard, originaire de Saône-et-Loire a disparu dans le secteur de Saint-Christophe-en-Oisans le 15 septembre dernier, une zone qu'il connait pourtant très bien. Seul son véhicule a été retrouvé sur un parking du hameau de la Bérarde. De premières opérations de recherche, menées par les gendarmes de haute-montagne et les proches, n'avait alors rien donné, jusqu'à être interrompues par le mauvais temps. Le retour du soleil en cette première semaine d'octobre leur offre une nouvelle chance. "C'est la dernière mission avant l'hiver, parce qu'après on s'est que ce n'est plus possible d'aller sur la Bérarde", explique Flory Grenard, la belle-fille de Christian, qui pilote cette opération

Des moyens et un appel aux volontaires

Cette fois, les proches y ont mis les moyens : une quinzaine de personnes se réunissent sur place ce dimanche 2 octobre avec des locations prises pour la semaine. "On va avoir un équipement important, avec des radios pour chaque binôme, des jumelles", explique Flory Grenard. "On aura aussi un professionnel qui va venir _avec un drone_. On va avoir aussi l'appui du peloton de haute-montagne encore cette semaine, sur une mission importante avec hélicoptère. Et puis on aura aussi l'avantage d'avoir 4 alpinistes qui vont pouvoir monter un peu plus haut malgré la neige de ces derniers jours, avec des équipements spécifiques. L'idée c'est de ne mettre personne en danger surtout".

Mais cela risque de ne pas suffire, c'est pourquoi la famille de Christophe Grenard en appelle à l'aide d'autres randonneurs habitués du secteur : "La zone à couvrir est très, très vaste, alors qu'il y a déjà eu beaucoup de choses de faites. C'est pour ça qu'au vu de ce qu'il a pu dire à ses amis, et du petit livre de montagne qu'il emmenait tout le temps avec lui, on va explorer d'autres pistes, d'autres vallons, et la rivière aussi. Ca faisait 30 ans qu'il venait à la Bérarde, donc c'est vraiment des sentiers qu'il connait c'était un amoureux de randonnée, plutôt quelqu'un d'assez solitaire, et qui _avait l'habitude de prendre d'autres sentiers que les sentiers connus_. Donc c'est vrai que ça ne nous facilite pas la tâche pour pouvoir le retrouver."

Permettre au moins un travail de deuil

Deux semaines après la disparition, les chances de retrouver Christophe Grenard vivant sont cependant très faibles, pour ne pas dire infimes. Cela, Flory Grenard en est bien consciente : "On ne peut pas exclure un miracle bien sûr, mais là nous on se dit qu'il n'y a plus de Christian vivant. Autrement, si on se met cette énergie-là, ça va être encore plus douloureux. Aujourd'hui nous on est partis pour le ramener après des siens, _que notre famille puisse faire un travail de deuil et de séparation_. Quand vous n'avez pas de corps, c'est difficile d'être dans la réalité, de se dire que c'est fini, qu'il ne sera plus jamais là. Avec un corps, il y a un moment où vous pouvez dire au revoir, il y a un recueil. Là il n'y a rien".

Si vous avez l'habitude de randonner dans le secteur, et que vous souhaitez prendre un ou plusieurs jours pour aider aux recherches, vous pouvez contacter Flory Grenard au 06.68.02.24.54 ou par mail à l'adresse : fautrelle.flory@gmail.com