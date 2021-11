Un appel lancé sur les réseaux sociaux après un vol de chihuahua sur l'aire d'autoroute de Cavaillon

Les faits se déroulent dans la nuit du 1er au 2 novembre dernier sur l'aire d'autoroute de Cavaillon - Plan d'Orgon. Brigitte et son mari sont en train de se reposer dans leur camping-car quand une personne entre dans le véhicule et fouille dans la boîte à gants. Le couple, qui remonte dans l'Aube après un séjour à Saint-Raphaël, se réveille à cause des aboiements d'une des chiennes posée sur un siège. "La masse masculine a pris le sac avec la petite chihuahua et s'est barré", explique avec émotion Brigitte.

Le couple soupçonne le voleur de chercher de l'argent et d'avoir pris le sac sans se rendre compte qu'il y avait un chien à l'intérieur. Ils fouillent la zone 3 heures durant, sans aucun résultat. Ils rentrent alors chez eux, portent plainte pour vol et lancent un appel sur les réseaux sociaux. "La chienne à 2 mois et demi, pèse 950 grammes et est atteinte d'une maladie des intestins. Sans traitement elle peut mourir, il y a urgence", insiste Brigitte.