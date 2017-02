Un appel à témoin après le vol d'une sculpture funéraire dans un cimetière du Puy-de-Dôme

La mairie et la gendarmerie de Saint-Germain-Lembron ans le Puy-de-Dôme lancent un appel à témoin pour retrouver les propriétaires d'une sépulture. Une sculpture funéraire en bronze haute de deux mètres qui s'y trouvait a été volée ce mardi dans le cimetière de la commune.

C'est un vol peu banal qui s'est produit cette semaine dans la commune de Saint-Germain-Lembron (Puy-de-Dôme). Une sculpture funéraire a été arrachée à une tombe. Il s'agit d'une statue en bronze de deux mètres de haut, nommée 'Le Pleureuse", elle date des années 1870. Un butin difficile à emporter sans se faire remarquer, d'autant que la statue pèse plusieurs centaines de kilogrammes, et pourtant il semble bien que cela a été le cas.

La gendarmerie et la mairie de Saint-Germain-Lembron lancent un appel à témoins pour retrouver les propriétaires de la pierre tombale. Car si la commune est bien propriétaire du cimetière, elle ne l'est pas des pierres tombales. La famille qui possède cette sépulture, et donc la statue, doit se faire connaître pour qu'une plainte puisse être déposée. La mairie signale également qu'une voiture rouge aurait été aperçue près du cimetière le jour du vol et appelle les éventuels témoins à se manifester.