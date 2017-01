Un appel à témoin après une agression violente à Rochecorbon

Une agression violente s'est produite vendredi soir à Rochecorbon, sur les bord de Loire. Un jeune homme a été frappé violemment par deux individus à coups de barre de fer et de marteau. Les gendarmes lancent un appel à témoin pour identifier les agresseurs.

La balade en bord de Loire a tourné au cauchemar vendredi soir pour un jeune homme. Il a été agressé par deux individus alors qu'il promenait son chien en fin de journée, à Rochecorbon. Les deux agresseurs ont frappé le jeune homme avec un marteau et une barre de fer. Très peu d'informations ont filtré sur cette affaire gérée par la compagnie de gendarmerie d'Amboise. Elle précise que le jeune homme a été admis à l'hôpital Trousseau de Tours dans un état sérieux mais que ses jours ne sont pas en danger. On ignore si le jeune homme connaissait ses agresseurs. On ignore également le mobile de cette agression. Les gendarmes tentent d'identifier les auteurs de cette attaque violente. Ils lancent un appel à témoin. Pour toute personne ayant des informations, il faut contacter le 17.