Un appel à témoin lancé pour retrouver une femme disparue à Surat

La gendarmerie du Puy-de-Dôme a lancé un appel à témoin ce jeudi pour retrouver une habitante de Surat. Elle a été retrouvé en fin d'après midi saine et sauve.

ACTUALISATION : L'appel à témoin a été levé, cette habitante de Surat a été retrouvée saine et sauve par les gendarmes.

La gendarmerie du Puy-de-Dôme lance un appel à témoin pour tenter de retrouver une habitante de Surat. Cette femme de 40 ans a quitté son domicile situé à Surat, ce jeudi matin avec des intentions suicidaires. C'est sa famille qui a prévenue les gendarmes en début d'après-midi.

Elle est partie à 11h30 de chez elle avec sa voiture, une 307 SW de couleur noir et immatriculée CA 169 HB. Cette femme porte une jupe kaki et un haut beige sans manche. Elle est brune et mesure 1 m 80, de corpulence maigre.

Si vous avez des informations, il faut appeler le 17 ou la brigade de gendarmerie de Riom au 04.73.63.80.05. Dix gendarmes sont mobilisés pour la retrouver.