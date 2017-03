Un appel à témoin lancé pour retrouver... une maison

Un couple s'est fait dérober sa maison, ce vendredi 3 mars à La Verrière, dans les Yvelines. Elle ne ressemble pas aux pavillons qu'on peut en voir un peu partout en Île-de-France. Il s'agit d'une maison en bois, fixée sur une remorque et d'une surface de 13 mètres carrés au sol.

Vendredi soir, le couple Bouvier a une très mauvaise surprise, en rentrant chez lui. Le portail du terrain où se trouve sa maison sur roues (une "Tiny House") est grand ouvert, et la bâtisse a disparu. Il ne reste que les tuyaux, qui l'alimentent en eau, et en électricité.

Les époux Bouvier sont sous le choc. Ils viennent de faire leurs courses, et s'attendent à tout sauf au vol de leur maison. Depuis, des amis les hébergent, la nuit. Le jour, ils s'activent pour retrouver leur bien, comme l'explique Laura Bouvier.

On a passé un appel à témoins, on est allés déposer une plainte à la police et on distribue des tracts avec la photo de notre maison partout autour de nous. Un jeune homme a pris en photo la maison, qui roulait, donc on a bien une confirmation qu'elle a été volée. On suit le chemin qu'elle a pris.