Un appel à témoins après un incendie mortel au refuge Saint-Hubert à Urbès (Haut-Rhin) ce jeudi

La gendarmerie de Fellering lance un appel à témoins, après un incendie mortel au refuge Saint-Hubert à Urbès, dans le Haut-Rhin. Une personne a été retrouvée morte à l'intérieur. Les faits se sont déroulés vers 14 heures.

Une personne a été retrouvée morte dans un incendie au refuge St Hubert à Urbès dans le Haut-Rhin. Un endroit qui a l'habitude d'accueillir des randonneurs. L'alerte a été donnée ce jeudi après-midi vers 14 heures par un promeneur. 24 pompiers ont été déployés sur place pour combattre les flammes. Le sinistre a été maitrisé au bout d'une heure et demie . Le refuge a été entièrement détruit. Une enquête a été ouverte par les gendarmes, pour déterminer les causes de cet incendie et identifier le corps.

La brigade de gendarmerie de Fellering lance un appel à témoins, pour faire avancer l'enquête. Si vous étiez dans ce secteur un peu avant 14 heures, vous pouvez joindre les gendarmes au 03 89 82 60 33.