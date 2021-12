Un apprenti malien menacé d'expulsion en Lozère soutenu par l'association "Patrons solidaires"

Moins de 24 heures après la parution d'un article sur francebleu.fr et après diffusion d'une interview sur France Bleu Gard Lozère sur l'histoire d'un apprenti malien menacé d'expulsion à Mende (Lozère), le téléphone de la station a sonné très tôt ce mercredi matin. Au bout du fil, Stéphane Ravacley. Souvenez-vous : c'est ce boulanger de Besançon qui a fait une grève de la faim pendant onze jours pour garder et sauver son apprenti guinéen, lui aussi menacé d'expulsion. Après avoir obtenu gain de cause, il a créé l'association "Patrons solidaires" pour aider les chefs d'entreprise qui se retrouvent eux aussi dans cette situation.

Il espère, en témoignant, faire bouger les choses. Stéphane Ravacley, à propos de la situation de Moussa Tambadou, explique que "ça démontre de nouveau qu'un patron français a besoin de main d'œuvre qu'il ne trouve pas. Alors, pourquoi ne pas garder ce jeune homme qui veut travailler ?"

"L'administration est une grande muette et une grande aveugle. Elle ne se rend pas compte que les métiers manquent de bras et les patrons n'en peuvent plus de quémander l'autorisation à la France pour des gamins qui veulent travailler". Stéphane Ravacley, sur France Bleu Gard Lozère

Moussa Tambadou s'est vu refuser son titre de séjour en juillet dernier. Il était depuis assigné à résidence et ne pouvait plus travailler malgré le contrat d'apprentissage obtenu au Lavoir des Causses, une blanchisserie du Massegros. Il a été arrêté mardi matin à Mende et placé au centre de rétention administrative de Toulouse en vue de son expulsion. "Nous, on avait fait une proposition de loi pour protéger les gamins jusqu'à l'obtention d'un diplôme ou d'un cursus scolaire, raconte Stéphane Ravacley. Si l'employeur était toujours enclin à le prendre en CDI, on lui faisait des papiers et l'entreprise allait très bien comme ça."

Chaque jour, des chefs d'entreprise appellent son association pour qu'elle les aide à régler la situation de ces jeunes étrangers qui ont quitté leur pays pour venir chercher du travail en France. "S'ils partent (NDLR : de chez eux), ce n'est pas pour faire le beau, s'ils partent c'est parce qu'ils ont faim et parce qu'ils n'ont aucun avenir dans leur pays"

"Ils n'ont qu'une seule cartouche, ces gamins. Une seule vie possible : c'est de bien apprendre à l'école, de bien apprendre chez le patron, et être correct avec tout le monde. Ils n'ont qu'une seule proposition. Nos jeunes à nous, ils ont mille propositions, dans leur adolescence et dans leur vie d'adulte. L'équité n'est pas du tout la même." Stéphane Ravacley

"Les patrons, une fois qu'ils les ont au sein de l'entreprise, ils ne veulent surtout pas qu'ils partent, assure encore Stéphane Ravacley. Ils ne prennent pas le boulot des autres, puisque personne ne vient chercher ce travail (..) Laissons parler les artisans. Et après on parlera politique."

Le jeune Moussa Tambadou, qui a refusé de se soumettre à un test PCR alors qu'il était au centre de rétention administrative de Toulouse, est jugé ce mercredi en comparution immédiate. Il est censé être renvoyé au Mali jeudi. Stéphane Ravacley espère que ce départ sera retardé afin que son association puisse intervenir afin que le jeune Malien reste en Lozère.