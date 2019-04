Un apprenti victime de harcèlement, porte plainte

Au début, c'était des railleries, des claques sur la tête, des cheveux que l'on tire, et puis ça dérape. Comme cet apprenti est plus jeune que ses agresseurs, il se tait et encaisse des brimades de plus en plus violentes. Au fil des jours, une réelle violence physique s'installe : des coups sur les parties génitales, des tirs de pistolets à billes...

Chez ses collègues, l'effet de groupe pousse ces hommes âgés de 20 à 50 ans à y aller chacun de son idée sadique : on le force à boire de l'alcool, à se plonger dans une poubelle, à se déguiser en fille, tout cela filmé par des téléphones portables.

Une affaire qui aurait pu très mal finir si la victime, violemment projetée au sol, ne s'était pas luxé un genou. Interrogé par ses parents sur l'origine de sa blessure, il finit par tout avouer et porter plainte. En garde à vue, les agresseurs ont reconnu les faits.