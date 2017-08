Un an après, hommage aux victimes de l'incendie du Cuba Libre à Rouen

Il y a un an jour pour jour, quatorze personnes ont perdu la vie dans l'incendie du bar le Cuba Libre à Rouen. Les proches des victimes organisent un hommage ce dimanche devant le lieu du drame.

Émotion et recueillement ce dimanche après midi devant le Cuba Libre, avenue Jacques Cartier à Rouen. Un an après le drame, les proches et familles des victimes viennent rendre hommage aux quatorze personnes décédées dans l'incendie du bar. C'était la nuit du 5 au 6 août 2016, lors d'une fête d'anniversaire. Les bougies du gâteau ont mis le feu au sous-sol, sans issue et les convives n'ont jamais pu sortir.

Un rassemblement en blanc

Le rassemblement a lieu de 14h30 à 17h, devant la façade condamnée du bar, recouverte depuis un an de photos, de tags et de messages, entre une boulangerie et une boutique de mariage. Les organisateurs sont des proches d'Ophélie, qui fêtait ses 20 ans ce soir-là. Ils prévoient de diffuser un peu de musique et demandent que les participants portent un tshirt blanc.

A l'initiative du rassemblement, il y a Naomie, la meilleure amie d'Ophélie, qui fêtait ce soir-là ses 20 ans Copier

Pour faciliter l'hommage, la circulation avenue Jacques Cartier sera coupée dans les deux sens. Le maire de Rouen, Yvon Robert a prévu d'être là.

Cette semaine, une plaque commémorative a déjà été installée. Mais elle ne satisfait pas les proches, qui voudraient que les quatorze prénoms des victimes y soient inscrits. D'ailleurs, les proches ne seront pas tous là. Certains refusent l'idée d'un rassemblement public et préfèrent se rassembler et se souvenir dans l'intimité.